В Череповце учат граждан "читать" иконы
Цикл занятий пройдет в Художественном музее
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В Череповце музейщики запускают цикл «Мир русской иконы», на занятиях которого можно постичь грамоту - научиться читать иконы.
Первое занятие проходит 3 февраля, в Художественном музее.
Каждое занятие - одна тема: иконография праздника Рождества или иконография святого.
"Пройдя цикл занятий, наш посетитель сможет начать «разговаривать» с иконой самостоятельно, понимать, что изображено, как изображено, как сочетаются элементы иконы. После занятия народный мастер России Марина Васильева проведет мастер-класс по каллиграфии», — сообщила cherinfo заведующая Художественным музеем Светлана Пономарёва.
ИСТОЧНИК KP.RU