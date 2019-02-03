2019-02-03T12:46:42+03:00
Общество

В Череповце учат граждан "читать" иконы

Цикл занятий пройдет в Художественном музее
Иван Чухнин
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В Череповце музейщики запускают цикл «Мир русской иконы», на занятиях которого можно постичь грамоту - научиться читать иконы.

Первое занятие проходит 3 февраля, в Художественном музее.

Каждое занятие - одна тема: иконография праздника Рождества или иконография святого.

"Пройдя цикл занятий, наш посетитель сможет начать «разговаривать» с иконой самостоятельно, понимать, что изображено, как изображено, как сочетаются элементы иконы. После занятия народный мастер России Марина Васильева проведет мастер-класс по каллиграфии», — сообщила cherinfo заведующая Художественным музеем Светлана Пономарёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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