В Череповце учат граждан "читать" иконы

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-03T12:46:42+03:00

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В Череповце музейщики запускают цикл «Мир русской иконы», на занятиях которого можно постичь грамоту - научиться читать иконы.

Первое занятие проходит 3 февраля, в Художественном музее.

Каждое занятие - одна тема: иконография праздника Рождества или иконография святого.

"Пройдя цикл занятий, наш посетитель сможет начать «разговаривать» с иконой самостоятельно, понимать, что изображено, как изображено, как сочетаются элементы иконы. После занятия народный мастер России Марина Васильева проведет мастер-класс по каллиграфии», — сообщила cherinfo заведующая Художественным музеем Светлана Пономарёва.

ИСТОЧНИК KP.RU