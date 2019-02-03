В Вологде 300 собак соревнуются в красоте и чистоте крови

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-03T12:35:54+03:00

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Около 300 собак соревнуются в чистоте крови: в Вологде стартовала Всероссийская выставка собак. Лучшие представители прибыли из Москвы, Архангельска, Ярославля, Владимира и других городов страны.

Всего зарегистрировано 80 пород, но монопородные выставки пройдут лишь у среднеазитских, кавказских овчарок, сенбернаров и шелти.

Выставка проходит в СК «Спартак», что на улице Рубцовча, 5. Там представлено более 80 пород собак, как совсем юных, так и ветеранов и чемпионов выставок предыдущих лет.

Как сообщает "Вологда-Регион", больше всего среди участников кавказских овчарок – 29 , 2 - среднеазиатских овчарок.

Среди редко встречающиеся прибыли пражский крысарик, венгерская легавая, баварская гончая, уиппет, испанская водяная собака.

Оценивать экстерьер и соответствие породы стандартам будут эксперты международного класса.

ИСТОЧНИК KP.RU