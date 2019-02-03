"Патриот" против "буханки": два УАЗа столкнулись под Великим Устюгом
Два человека получили травмы
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Под Великим Утюгом пострадали два человека: два УАЗа разных моделей столкнулсиь на трассе.
Как сообщает управление МВД Вологодской области, ДТП случилось 2 февраля, в 12:15 на 454-м километре дороги Урень — Шарья — Никольск — Великий Устюг.
47-летний водитель джипа УАЗ "Патриот" производил обгон, на встречке шел УАЗ "буханка", в котором сидели шесть пассажиров.
В столкновении пострадали оба водителя, они госпитализированы.
Остальные участники движения не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU