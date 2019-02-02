2019-02-02T16:43:40+03:00
Общество

Музей ретро-автомобилей откроют под Вологдой

Сейчас для выставки подготовлено более 20 легенд советского автопрома
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Со страницы Сергея ЖестянниковаСо страницы Сергея ЖестянниковаФото: vk.com
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Музей ретромобиля откроется под Вологдой на 31 километре трассы Вологда-Новая Ладога. Сергей Жестянников, глава Вологодского района, проверил готовность нового придорожного комплекса, сел за руль и написал отзыв: «Показать раритетный автомобиль «Мерседес Высоцкого» посетителям – в ближайших планах первого в области музея ретро-автомобилей. Конечно, это будет не та машина, на которой ездил кумир семидесятых, но авто той же марки и серии. Уже сейчас в музее – около 20 экспонатов. Фактически все – легенды советского автопрома».

В новом придорожном комплексе предполагается еще открыть автосервис и гостиницу. В 10 номерах смогут разместиться до 27 туристов и водителей большегрузов. Также гостей примет кафе с обедами и выпечкой, а власти обещают кормить посетителей настоящим вологодским продуктом и организовать для малышей детский уголок. Сейчас в придорожном комплексе занято 18 сотрудников, к лету планируется организация еще 15 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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