2019-02-02T15:45:31+03:00
Общество

Вологодские «зайцы» заплатят штрафы контролёрам из ПАТП

Усиленная проверка городских маршрутов начнется с 5 февраля
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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С несовершеннолетними нарушителями будут проводиться профилактические беседыС несовершеннолетними нарушителями будут проводиться профилактические беседыФото: Евгения ГУСЕВА
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С 5 февраля городские автобусы и троллейбусы областного центра будут проверяться более тщательно. Контролеры из ПАТП начинают проводить рейды по выявлению безбилетников. Первая проверка пройдет на маршрутах, следующих из Заречья в Центр. Вместе с котроллерами ПАТП-1 «зайцев» будут ловить городские власти и полиция.

С несовершеннолетними нарушителями будут проводиться профилактические беседы и выдаваться памятки, взрослым вологжанам могут дать штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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