Вологодские «зайцы» заплатят штрафы контролёрам из ПАТП
Усиленная проверка городских маршрутов начнется с 5 февраля
С несовершеннолетними нарушителями будут проводиться профилактические беседыФото: Евгения ГУСЕВА
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С 5 февраля городские автобусы и троллейбусы областного центра будут проверяться более тщательно. Контролеры из ПАТП начинают проводить рейды по выявлению безбилетников. Первая проверка пройдет на маршрутах, следующих из Заречья в Центр. Вместе с котроллерами ПАТП-1 «зайцев» будут ловить городские власти и полиция.
С несовершеннолетними нарушителями будут проводиться профилактические беседы и выдаваться памятки, взрослым вологжанам могут дать штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU