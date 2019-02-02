Экстренное предупреждение: на Вологодчине ожидается сильная метель

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-02T15:26:13+03:00

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С 3 по 5 февраля в Вологодской области ожидается продолжительный снег и метель с порывами ветра до 16 метров в секунду. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, из-за ухудшения метеорологических условий возможно возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением функционирования дорожно-коммунальных служб, увеличением количества ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушения жизнеобеспечения населения; возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо звонить:

«01» - единый телефон спасения;

«101», «112» - с мобильных телефонов;

(8172) 72-99-99 - телефон доверия ГУ МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU