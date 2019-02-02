В сборную России вошел вологодский хоккеист Вадим Кудако

СЕГОДНЯ 15:16 2019-02-02T15:16:11+03:00

Изменить размер текста: A A

21-летний защитник череповецкой «Северстали» выступит в составе сборной России на Кубке Кауфланд. Встреча с командами Белоруссии и Словакии пройдет с 7 по 9 февраля в Братиславе.

21-летний вологодский хоккеист уже 2 года подряд играет за Олимпийскую сборную. Впервые за сборную России в составе юниорской команды Кудако сыграл в 2012 году на Кубке президентского спортивного клуба. На следующий, 2013 год, он вошел в состав Молодежной хоккейной лиги. В 2015 году его карьера продолжилась в ХК «Северсталь». С этого времени Вадим взял бронзовые медали в составе молодежной хоккейной дружины России, которая считается ближайшим резервом национальной сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU