Девять вологжан эвакуировали из пожара в Грязовце
Причиной ЧП стал оставленный в диване окурок
Фото из архиваФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Накануне вечером загорелась квартира в 3-этажном кирпичном здании в Грязовце. Сообщение с улицы Коммунистической, 53 поступило на пульт дежурного в 21:19. Бригада из 6 огнеборцев справилась с возгоранием через 10 минут. Оказалось, что на первом этаже жилого дома из-за непотушенного окурка сгорел диван.
9 жильцов было эвакуировано, пострадавших нет. Мягкая мебель сильно повреждена, общая площадь пожара – 4 кв метра, полностью закопчены все стены спальни.
По данным ГУ МЧС, сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU