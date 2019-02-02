Девять вологжан эвакуировали из пожара в Грязовце

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-02T14:14:49+03:00

Фото из архива Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Причиной ЧП стал оставленный в диване окурок

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером загорелась квартира в 3-этажном кирпичном здании в Грязовце. Сообщение с улицы Коммунистической, 53 поступило на пульт дежурного в 21:19. Бригада из 6 огнеборцев справилась с возгоранием через 10 минут. Оказалось, что на первом этаже жилого дома из-за непотушенного окурка сгорел диван.

9 жильцов было эвакуировано, пострадавших нет. Мягкая мебель сильно повреждена, общая площадь пожара – 4 кв метра, полностью закопчены все стены спальни.

По данным ГУ МЧС, сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU