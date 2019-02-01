В Вологде эвакуировали всех из школы №14

СЕГОДНЯ 18:00 2019-02-01T18:14:12+03:00

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В Вологде была объявлена тревога, все учащиеся и сотрудники были эвакуированы. Об этом сообщает портал «ГородВо».

Анонимный сигнал поступил на номер 112 1 февраля в 14:30.

В здании были, главным образом, второклассники - именно они учатся во вторую смену, которая в это время начинается в учебном учреждении.

Кроме того, школьники находились в спортзале и на дополнительных занятиях.

Спецслужбы оперативно выехали на место, была проведена эвакуация всех, кто находился в школе.

Учащихся перевели в детский сад № 100 - он находится поблизости. Часть детей были отпущены по домам с родителями.

После проверки здания оказалось, что тревога ложная.

Напомним, 30 января были эвакуированы 12 вологодских школ.

ИСТОЧНИК KP.RU