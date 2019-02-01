Четыре класса Усть-Кубенского района ушли на карантин
Вирус гриппа пока зарегистрирован только в областном центреФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Первым районом Вологодской области стал Усть-Куинский район. Каждый пятый ребенок – 20% от общего количества учеников – ушел в четырех классах средней общеобразовательной школы на больничный. Как рассказали в Департаменте образования, при положительной динамике выздоровлений учебный процесс на следующей неделе должен быть восстановлен.
Вирус гриппа пока зарегистрирован только в областном центре. H3N2 подтвержден у двоих пациентов, также в Вологде зарегистрирован еще один случай внебольничной пневмонии.
ИСТОЧНИК KP.RU