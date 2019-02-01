От алиментов на чужого ребенка вологжанин спрятался в Питере

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-01T16:15:58+03:00

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Житель Устюженского района обязан платить бывшей жене и ребенку алименты на содержание. Однако.. трехлетняя девочка оказалась чужим ребенком – тест ДНК не подтвердил отцовства – и мужчина решил не платить алименты. Сейчас вологжанин задолжал ребенку – 64 тысячи рублей, а супруге – 138 тысяч, при этом судебные приставы решили, что необходимо наложить арест на личный автомобиль должника и лишить его водительских прав. «Опель Астру» вскоре забрали от дома, а «отец» решил сбежать в Питер.

Вместо побега, как пояснили в УФССП Вологодской области, должнику нужно прибегнуть к правовым методам решения спора: взять решение суда и результаты ДНК и обратиться в суд для снятия с него алиментной обязанности. А пока исполнительный лист на взыскание средств находится в ведомстве, долг продолжает расти.

ИСТОЧНИК KP.RU