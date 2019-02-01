Девять незаконных билбордов демонтировали в Вологде

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-01T15:20:17+03:00

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В администрации Вологды сообщили о демонтаже 9 незаконно установленных щитов только за один день - 31 января.

В отношении их хозяев составлены протоколы об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность - штраф до 1,5 тысяч рублей для граждан и до 5 тысяч рублей для должностных лиц.

Юридическим лицам за незаконные рекламные конструкции грозит штраф до 1 миллиона рублей.

Всего региональное управление Федеральной антимонопольной службы предписало демонтировать 33 незаконно установленных билборда.

ИСТОЧНИК KP.RU