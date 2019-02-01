Девять незаконных билбордов демонтировали в Вологде
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В администрации Вологды сообщили о демонтаже 9 незаконно установленных щитов только за один день - 31 января.
В отношении их хозяев составлены протоколы об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность - штраф до 1,5 тысяч рублей для граждан и до 5 тысяч рублей для должностных лиц.
Юридическим лицам за незаконные рекламные конструкции грозит штраф до 1 миллиона рублей.
Всего региональное управление Федеральной антимонопольной службы предписало демонтировать 33 незаконно установленных билборда.
ИСТОЧНИК KP.RU