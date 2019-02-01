Вологжанин поджег своего отца

СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-01T16:19:20+03:00

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Пожар от 21 января возник не из-за непотушенной сигареты, как предполагалось ранее. Это сын решил заживо сжечь своего родителя. Он проживал вместе с отцом в девятиэтажке на улице Ленинградской, 87. И в понедельник вечером по этому адресу произошло ЧП, на место происшествия были вызваны сотрудники спецслужб. Как сообщали в ГУ МЧС ранее, 59-летний хозяин квартиры был доставлен с отравлением угарным газом и сильными ожогами в вологодскую горбольницу.

Однако сейчас, как сообщили в пресс-службе УМВД, под подозрением находится взрослый сын пострадавшего мужчины.

На расширенном заседании коллегии областного управления СКР принял участие начальник регионального УМВД Виктор Пестерев, он рассказал, что 30 января пострадавший умер, однако сотрудниками полиции он так и не был допрошен. Как рассказали коллеги из «Вологда регион», по мнению генерала, в целом полиция и спецслужбы работают и сотрудничают стабильно. Однако время от времени возникает волокита - особенно в Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU