Молодая вологжанка вышла из окна 10-этажки
ЧП произошло около полудня
Неожиданно она встала и вышла из окнаФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 1 февраля, молодая девушка упала из окна. Она сидела на подоконнике на 10-м этаже многоэтажки № 82 на улице Карла Маркса. Неожиданно она встала и выпрыгнула с почти 40-метровой высоты..
На место ЧП прибыли бригада скорой помощи, полиция и спасатели. Девушка доставлена в тяжелом состоянии, пострадавшая была срочно прооперирована. На данный момент иной информации о состоянии пациентки областной Департамент здравоохранения не сообщает.
ИСТОЧНИК KP.RU