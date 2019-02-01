Молодая вологжанка вышла из окна 10-этажки

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-01T14:41:47+03:00

Неожиданно она встала и вышла из окна Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сегодня, 1 февраля, молодая девушка упала из окна. Она сидела на подоконнике на 10-м этаже многоэтажки № 82 на улице Карла Маркса. Неожиданно она встала и выпрыгнула с почти 40-метровой высоты..

На место ЧП прибыли бригада скорой помощи, полиция и спасатели. Девушка доставлена в тяжелом состоянии, пострадавшая была срочно прооперирована. На данный момент иной информации о состоянии пациентки областной Департамент здравоохранения не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU