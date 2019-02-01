Руководство "Северного кредита" пойдет под суд уже в этом году

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-01T14:33:02+03:00

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Дело банка «Северный кредит» уйдёт в суд уже в 2019 году. Об этом сообщил прокурор области Александр Гринев на пресс-конференции 31 января. Он озвучил сумму выведенных денежных средств - она составила 3 миллиарда 137 миллионов рублей.

Чтобы вывести деньги, сотрудники банка заключали фиктивные сделки. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося, работа по сбору доказательств и получению заключений экспертов.

Напомним. «Северный кредит» был лишён лицензии накануне 2018 года, затем банк был признан банкротом и было открыто конкурсное производство.

По мнению прокуратуры, вкладчики не пострадали. "Хищения не коснулись вкладчиков," - сообщил Александр Гринев.

ИСТОЧНИК KP.RU