Педофила-насильника «вычислили» по преступлениям 15-летней давности
Сексуальные преступления 2004-2005 года раскрыли вологодские следователи. 41-летний мужчина обвиняется в 4 эпизодах нападений на вологодских школьниц. Первое уголовное дело прокуратура Череповца возбудила по факту домогательств в отношении 10-летней девочки. Тогда найти преступника не смогли, поэтому предварительное следствие приостановили.
Весной следующего, 2005 года, на лестнице череповецкой многоэтажки неизвестный угрожал убийством 8-летней девочке, а потом надругался над ребенком. В том же районе осенью 2004 года нападению на улице подверглась 17-летняя девушка. Эти уголовные дела также остались не расследованными.
Подняв материалы дел в прошлом году, следователями-криминалистами в почерке злоумышленника были обнаружены признаки серийности. Сравнив биоматериал с одежды потерпевших и проведя анализы ДНК, было установлено, что к преступлениям причастен 41-летний житель Череповца.
За насильственные действия сексуального характера и за 2 изнасилования несовершеннолетних вынесено обвинительное заключение. Сейчас материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в прокуратуру Вологодской области.
Следственное управление СК РФ по Вологодской области просит сообщить об аналогичных фактах, касающихся задержанного мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU