Педофила-насильника «вычислили» по преступлениям 15-летней давности

СЕГОДНЯ 13:45 2019-02-01T13:45:25+03:00

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Сексуальные преступления 2004-2005 года раскрыли вологодские следователи. 41-летний мужчина обвиняется в 4 эпизодах нападений на вологодских школьниц. Первое уголовное дело прокуратура Череповца возбудила по факту домогательств в отношении 10-летней девочки. Тогда найти преступника не смогли, поэтому предварительное следствие приостановили.

Весной следующего, 2005 года, на лестнице череповецкой многоэтажки неизвестный угрожал убийством 8-летней девочке, а потом надругался над ребенком. В том же районе осенью 2004 года нападению на улице подверглась 17-летняя девушка. Эти уголовные дела также остались не расследованными.

Подняв материалы дел в прошлом году, следователями-криминалистами в почерке злоумышленника были обнаружены признаки серийности. Сравнив биоматериал с одежды потерпевших и проведя анализы ДНК, было установлено, что к преступлениям причастен 41-летний житель Череповца.

За насильственные действия сексуального характера и за 2 изнасилования несовершеннолетних вынесено обвинительное заключение. Сейчас материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в прокуратуру Вологодской области.

Следственное управление СК РФ по Вологодской области просит сообщить об аналогичных фактах, касающихся задержанного мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU