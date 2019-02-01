Водитель грузовика скрылся с места ДТП под Вологдой

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-01T12:30:15+03:00

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Вчера, 31 января, около 5 часов вечера на 5-м километре автодороги Вологда – Новая Ладога произошла авария с тремя автомобилями. 44-летний шофер кроссовера «Субару Форестер» не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине фуру. «Мерседес Актрос» с полуприцепом стоял в крайнем правом ряду магистрали и опасности для движения не представлял. Затем в легковушку въехал другой грузовоз, который скрылся с места ДТП. Марка машины и водитель остаются неизвестны и на данный момент разыскиваются.

В итоге пострадал 18-летний пассажир «Субари», который находился во время аварии на переднем сидении рядом с водителем. С сотрясением головного мозга и ушибленной раной лба он доставлен в вологодскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU