Вологжанин попал под колеса грузовика «Вольво»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-01T12:26:08+03:00

Пострадавший получил травмы и был срочно госпитализирован Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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Накануне, 31 января, около 2 часов дня под колеса фуры «Вольво» попал 24-летний пешеход. Он переходил дорогу по «зебре» на улице Советской, 94 в Соколе, но 31-летний шофер грузовоза не смог притормозить и сбил молодого вологжанина.

Как сообщили «Комсомольской правде» в УМВД по Вологодской области, пострадавший получил травмы и был срочно госпитализирован в ЦРБ г. Сокола. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU