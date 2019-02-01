Вологжанин попал под колеса грузовика «Вольво»
Устанавливаются причины дорожного происшествия
Пострадавший получил травмы и был срочно госпитализированФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Накануне, 31 января, около 2 часов дня под колеса фуры «Вольво» попал 24-летний пешеход. Он переходил дорогу по «зебре» на улице Советской, 94 в Соколе, но 31-летний шофер грузовоза не смог притормозить и сбил молодого вологжанина.
Как сообщили «Комсомольской правде» в УМВД по Вологодской области, пострадавший получил травмы и был срочно госпитализирован в ЦРБ г. Сокола. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU