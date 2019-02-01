Поджигатели автомобилей задержаны в Череповце

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-01T10:20:12+03:00

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Очередной пожар иномарки навел на след серийных поджигателей авто. ЧП произошло на улице Первомайской города металлургов, когда 23-летняя хозяйка «Субару» сообщила о поджоге. Она рассказала, что вечером припарковала машины во дворе своего дома, а ночью проснулась от воя сигнализации, и увидела объятый пламенем автомобиль.

Как сообщили в областном ГУ МЧС, у японской иномарки 2008 года выпуска обгорели моторный отсек, краска и оплавились колеса. На месте происшествия работали наряды ГИБДД, полиция, следственный комитет. Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили подозреваемых.

Молодые череповчане 20 и 22 лет сознались в содеянном и помогли расследовать еще несколько дел с поджогами. Тем не менее, за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога или иным общеопасным способом им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU