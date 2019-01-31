Мотоклуб приглашает вологжан на Мотозиму-2019

СЕГОДНЯ 19:23 2019-01-31T19:23:22+03:00

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Вологодский мотоклуб "Дикий ветер" приглашает на свой праздник - Мотозиму, 2019 , который пройдет в поселке Дорожный на территории военной части "Рыбкино".

Регистрация участников и выдача номеров начнется с 9:00 часов, а старт - в 11 часов.

Как сообщают организаторы, "Стартуем классами. Фиксируется время старта и финиша".

Организаторы напоминают: "Идея мероприятия - участие! Не забывайте про взаимопомощь на трассе, а она понадобится 100%. Не в призах счастье!"

Как они заверяют, памятные грамоты и призы будут всем участникам, а победителям классов достанутся кубки и замечательные призы.

На площадке будут организовано для участников бесплатное питание и чай, организована торговая лавка с шашлыком, блинами и согревающим глинтвейном. А после финиша - импровизация в виде фейерверка и танцев.

ИСТОЧНИК KP.RU