Бассейна в торговом центре «КИТ» в Вологде больше не будет

СЕГОДНЯ 18:17 2019-01-31T18:20:26+03:00

По документам он проходит как ванна

Изменить размер текста: A A

Бассейн с четырьмя дорожками в ТЦ «КИТ» в Вологде был оформлен как ванна.

Нарушения правил дорожной безопасности в торгово-развлекательном центре «КИТ» на улице Северной, дом 7-а в микрорайоне Водники областной столицы не устранены собственником здания до сих пор. Напомним, масштабная проверка прошла во всех торговых центрах после ЧП в ТЦ "Зимней вишне". В более чем в 300 торговых центрах региона было выявлено свыше 2000 нарушений.

Как сообщил журналистам прокурор области Александр Гринев, представление прокуратуры было проигнорировано. Затем суд вынес решение приостановить деятельность центра вплоть до полного устранения нарушений. Как сообщил Александр Гринев. изначально «КИТ» строился как торгово-рекламное помещение.

А на пятом-шестом этажах бассейн «Акватория», в котором насчитывается четыре дорожки, проходит по бумагам как... некая ванна.

«Бассейна в этом ТРЦ больше не будет», – заверил Александр Гринев.

.

ИСТОЧНИК KP.RU