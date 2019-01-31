2019-01-31T18:20:26+03:00
Общество

Бассейна в торговом центре «КИТ» в Вологде больше не будет

По документам он проходит как ванна
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бассейн с четырьмя дорожками в ТЦ «КИТ» в Вологде был оформлен как ванна.

Нарушения правил дорожной безопасности в торгово-развлекательном центре «КИТ» на улице Северной, дом 7-а в микрорайоне Водники областной столицы не устранены собственником здания до сих пор. Напомним, масштабная проверка прошла во всех торговых центрах после ЧП в ТЦ "Зимней вишне". В более чем в 300 торговых центрах региона было выявлено свыше 2000 нарушений.

Как сообщил журналистам прокурор области Александр Гринев, представление прокуратуры было проигнорировано. Затем суд вынес решение приостановить деятельность центра вплоть до полного устранения нарушений. Как сообщил Александр Гринев. изначально «КИТ» строился как торгово-рекламное помещение.

А на пятом-шестом этажах бассейн «Акватория», в котором насчитывается четыре дорожки, проходит по бумагам как... некая ванна.

«Бассейна в этом ТРЦ больше не будет», – заверил Александр Гринев.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три коня разгуливали по Кирилловскому шоссе в Череповце
Череповчанин украл деньги из кассы в ресторане
Двое рыбаков ночевали на озере под Череповцом на сломанном снегоходе
В Череповецком районе гость региона украл дорогостоящий алкоголь
Девушка из Вологды обчистила съемную квартиру
Вологодский лжетренер-педофил получил срок за совращение ребенка
Молодая пара из Вологды попалась с фальшивой пятитысячной
Умер экс-начальник Департамента лесного хозяйства Вологодской области
Шкода и Лада Веста не поделили дорогу в Вожеге
Под Вологдой иномарка врезалась в фуру
На Вологодчине пополнился список льготников на оплату за вывоз мусора
За расправу с шашлыками над 19-летним ответят его приятели-череповчане
В Вологде предъявлены обвинения опекунам Степана
В Череповце «минирование» школ не подтвердилось