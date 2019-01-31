Три коня разгуливали по Кирилловскому шоссе в Череповце
Группа ДТА Череповце. "ВКонтакте" .
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Три лошади бегали по Кирилловскому шоссе, создавая опасность для участников движения. Об этом сообщали очевидцы "ВКонтакте". На видео видна взрослая лошадь с двумя жеребятами. Как выяснилось, животные сбежали из Детско-юношеской спортивной школы №9.
По словам сотрудников, не совсем понятно, как животным удалось убежать с ипподрома. Работники ДЮСШ № 9 намерены вернуть животных домой.
ИСТОЧНИК KP.RU