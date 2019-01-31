2019-01-31T16:49:33+03:00
Происшествия

Три коня разгуливали по Кирилловскому шоссе в Череповце

Иван Чухнин
Поделиться:
Группа ДТА Череповце. "ВКонтакте" .Группа ДТА Череповце. "ВКонтакте" .
Изменить размер текста:

Три лошади бегали по Кирилловскому шоссе, создавая опасность для участников движения. Об этом сообщали очевидцы "ВКонтакте". На видео видна взрослая лошадь с двумя жеребятами. Как выяснилось, животные сбежали из Детско-юношеской спортивной школы №9.

По словам сотрудников, не совсем понятно, как животным удалось убежать с ипподрома. Работники ДЮСШ № 9 намерены вернуть животных домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бассейна в торговом центре «КИТ» в Вологде больше не будет
Череповчанин украл деньги из кассы в ресторане
Двое рыбаков ночевали на озере под Череповцом на сломанном снегоходе
В Череповецком районе гость региона украл дорогостоящий алкоголь
Девушка из Вологды обчистила съемную квартиру
Вологодский лжетренер-педофил получил срок за совращение ребенка
Молодая пара из Вологды попалась с фальшивой пятитысячной
Умер экс-начальник Департамента лесного хозяйства Вологодской области
Шкода и Лада Веста не поделили дорогу в Вожеге
Под Вологдой иномарка врезалась в фуру
На Вологодчине пополнился список льготников на оплату за вывоз мусора
За расправу с шашлыками над 19-летним ответят его приятели-череповчане
В Вологде предъявлены обвинения опекунам Степана
В Череповце «минирование» школ не подтвердилось