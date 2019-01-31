2019-01-31T15:45:23+03:00
Происшествия

Череповчанин украл деньги из кассы в ресторане

47-летний подозреваемый уже был судим за совершение имущественного преступления
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Бармен обнаружил недостачу и вызвал охрануБармен обнаружил недостачу и вызвал охрануФото: Олег ЗОЛОТО
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Вчера, 30 января, около 3 часов ночи в одном из череповецких ресторанов посетитель «увел» небольшую сумму. Пока бармен выходил из-за барной стойки, посетитель протянул руку и взял 3 тысячи рублей из кассы. Через некоторое время работник ночного развлекательного учреждения обнаружил недостачу и вызвал охрану. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в областном управлении Росгвардии, немедленно на Советский проспект выехала группа задержания. На камерах видеонаблюдения бойцы просмотрели момент кражи и составили описание злоумышленника.

Вскоре предприимчивого череповчанина задержали на автобусной остановке. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, 47-летний подозреваемый уже был судим за совершение имущественного преступления.

Возбуждено уголовное дело, за кражу он может получить до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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