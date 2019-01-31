2019-01-31T18:03:00+03:00
Происшествия

Двое рыбаков ночевали на озере под Череповцом на сломанном снегоходе

Около половины первого дежурная бригада выехала на место
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Жизни и здоровью рыбаков ничего не угрожаетЖизни и здоровью рыбаков ничего не угрожаетФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне днем двое череповчан отправились на рыбалку на озеро Пустынское. Поднявшись вверх по Ягорбе, они остались рыбачить до 4 часов дня. После мужчины надумали возвращаться домой, но у них сломался снегоход. До полуночи они пытались отремонтировать технику самостоятельно. Однако в полночь все-таки позвонили спасателям.

Как пояснили в спасатели, 31 и 37-летний мужчины сообщили о ЧП в ночь с 30 на 31 января. Около половины первого дежурная бригада выехала на место. В 4 утра сотрудники доставили рыбаков вместе с изломанным снегоходом в деревню Дубрава. Сейчас с рыбаками, жителем деревни Ирдоматка и его другом из Бабаевского района, все в порядке. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бассейна в торговом центре «КИТ» в Вологде больше не будет
Три коня разгуливали по Кирилловскому шоссе в Череповце
Череповчанин украл деньги из кассы в ресторане
В Череповецком районе гость региона украл дорогостоящий алкоголь
Девушка из Вологды обчистила съемную квартиру
Вологодский лжетренер-педофил получил срок за совращение ребенка
Молодая пара из Вологды попалась с фальшивой пятитысячной
Умер экс-начальник Департамента лесного хозяйства Вологодской области
Шкода и Лада Веста не поделили дорогу в Вожеге
Под Вологдой иномарка врезалась в фуру
На Вологодчине пополнился список льготников на оплату за вывоз мусора
За расправу с шашлыками над 19-летним ответят его приятели-череповчане
В Вологде предъявлены обвинения опекунам Степана
В Череповце «минирование» школ не подтвердилось