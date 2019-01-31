Двое рыбаков ночевали на озере под Череповцом на сломанном снегоходе

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-31T18:03:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне днем двое череповчан отправились на рыбалку на озеро Пустынское. Поднявшись вверх по Ягорбе, они остались рыбачить до 4 часов дня. После мужчины надумали возвращаться домой, но у них сломался снегоход. До полуночи они пытались отремонтировать технику самостоятельно. Однако в полночь все-таки позвонили спасателям.

Как пояснили в спасатели, 31 и 37-летний мужчины сообщили о ЧП в ночь с 30 на 31 января. Около половины первого дежурная бригада выехала на место. В 4 утра сотрудники доставили рыбаков вместе с изломанным снегоходом в деревню Дубрава. Сейчас с рыбаками, жителем деревни Ирдоматка и его другом из Бабаевского района, все в порядке. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU