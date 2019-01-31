В Череповецком районе гость региона украл дорогостоящий алкоголь
В Череповецком районе полицейские раскрыли кражу товара в продмагазине.
В магазине самообслуживания, расположенного в деревне Ирдоматка, что под Череповцом, был похищен алкоголь. Всего было вынесено горячительного на 3 тысячи рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Просмотрев запись с камер наблюдения, полиция выяснила, что в торговый зал зашел мужчина, взял корзинку для продуктов, положил туда бутылки с дорогим алкоголем и покинул помещение, не расплатившись, пройдя за спиной кассира.
Магазинного вора вычислили: 27-летний человек оказался прописан в городе Липецке.
Он пояснил, что прибыл в гости, захотел с компанией выпить в хорошей компании, но денег не было.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ггостю региона грозит лишение свободы сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU