В Череповецком районе гость региона украл дорогостоящий алкоголь

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-31T14:02:38+03:00

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В Череповецком районе полицейские раскрыли кражу товара в продмагазине.

В магазине самообслуживания, расположенного в деревне Ирдоматка, что под Череповцом, был похищен алкоголь. Всего было вынесено горячительного на 3 тысячи рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Просмотрев запись с камер наблюдения, полиция выяснила, что в торговый зал зашел мужчина, взял корзинку для продуктов, положил туда бутылки с дорогим алкоголем и покинул помещение, не расплатившись, пройдя за спиной кассира.

Магазинного вора вычислили: 27-летний человек оказался прописан в городе Липецке.

Он пояснил, что прибыл в гости, захотел с компанией выпить в хорошей компании, но денег не было.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ггостю региона грозит лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU