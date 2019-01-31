2019-01-31T14:02:38+03:00
Происшествия

В Череповецком районе гость региона украл дорогостоящий алкоголь

Ущерб составил 3 тысячи рублей
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповецком районе полицейские раскрыли кражу товара в продмагазине.

В магазине самообслуживания, расположенного в деревне Ирдоматка, что под Череповцом, был похищен алкоголь. Всего было вынесено горячительного на 3 тысячи рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Просмотрев запись с камер наблюдения, полиция выяснила, что в торговый зал зашел мужчина, взял корзинку для продуктов, положил туда бутылки с дорогим алкоголем и покинул помещение, не расплатившись, пройдя за спиной кассира.

Магазинного вора вычислили: 27-летний человек оказался прописан в городе Липецке.

Он пояснил, что прибыл в гости, захотел с компанией выпить в хорошей компании, но денег не было.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ггостю региона грозит лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бассейна в торговом центре «КИТ» в Вологде больше не будет
Три коня разгуливали по Кирилловскому шоссе в Череповце
Череповчанин украл деньги из кассы в ресторане
Двое рыбаков ночевали на озере под Череповцом на сломанном снегоходе
Девушка из Вологды обчистила съемную квартиру
Вологодский лжетренер-педофил получил срок за совращение ребенка
Молодая пара из Вологды попалась с фальшивой пятитысячной
Умер экс-начальник Департамента лесного хозяйства Вологодской области
Шкода и Лада Веста не поделили дорогу в Вожеге
Под Вологдой иномарка врезалась в фуру
На Вологодчине пополнился список льготников на оплату за вывоз мусора
За расправу с шашлыками над 19-летним ответят его приятели-череповчане
В Вологде предъявлены обвинения опекунам Степана
В Череповце «минирование» школ не подтвердилось