Девушка из Вологды обчистила съемную квартиру

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-31T13:18:51+03:00

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По горячим следам задержана молодая девушка, которая обокрала съемную квартиру. Она заплатила за суточную аренду и, переночевав, ушла. Однако хозяин не досчитался после пребывания незнакомки телевизора и микроволной печи.

После заявления полицейские заподозрили ночную 26-летнюю гостью в хищении чужого имущества и задержали ее по горячим следам. Однако молодая вологжанка уже успела отнести бытовую технику в ломбард, а деньги потратить.

Возбуждено уголовное дело. За кражу подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU