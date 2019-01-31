2019-01-31T13:18:51+03:00
Происшествия

Девушка из Вологды обчистила съемную квартиру

Она забрала телевизор и микроволновку
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Бытовая техника вскоре попадет в ломбардБытовая техника вскоре попадет в ломбардФото: Евгения ГУСЕВА
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По горячим следам задержана молодая девушка, которая обокрала съемную квартиру. Она заплатила за суточную аренду и, переночевав, ушла. Однако хозяин не досчитался после пребывания незнакомки телевизора и микроволной печи.

После заявления полицейские заподозрили ночную 26-летнюю гостью в хищении чужого имущества и задержали ее по горячим следам. Однако молодая вологжанка уже успела отнести бытовую технику в ломбард, а деньги потратить.

Возбуждено уголовное дело. За кражу подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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