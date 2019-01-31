Вологодский лжетренер-педофил получил срок за совращение ребенка

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-31T12:58:02+03:00

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За домогательства к несовершеннолетнему осужден 31-летний лжетренер. Мужчина осенью прошлого года сумел убедить мальчика и его маму, что работает в одном из футбольных клубов. Предварительно он тщательно изучил вкусы ребенка, отслеживая интересующую его страницу в соцсетях, а потом поговорив с родителями, пригласил школьника к себе домой, чтобы заполнить анкету.

Когда ребенок остался в квартире наедине с озабоченным хозяином, тот стал ему делать непристойные намеки и предложения. Однако школьнику удалось сбежать, и он обо всем рассказал матери.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области, за домогательства к 12-летнему мальчику мужчина приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU