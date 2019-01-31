Молодая пара из Вологды попалась с фальшивой пятитысячной

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-31T12:37:54+03:00

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«В ультрафиолете купюра не просвечивалась», - рассказала продавец магазина на улице Дальней в Вологде. Она была уверена, что молодые покупатели пытаются рассчитаться с ней фальшивкой. Проверка 5-тысячной банкноты подтвердила ее подозрения.

По данным Росгвардии, бойцы изъяли поддельную купюру и задержали пару. Молодой человек и девушка так и не смогли объяснить, откуда они взяли и почему распространяют фальшивые деньги.

Сейчас полиция выясняет, каким образом фальсификат попал в оборот. Если подтвердится, что вологжане участвовали в распространении, то им грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU