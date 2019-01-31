Молодая пара из Вологды попалась с фальшивой пятитысячной
Продавец магазина заподозрила подделку и оказалась права
Полиция выясняет, каким образом фальсификат попал в оборотФото: Николай ХИЖНЯК
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«В ультрафиолете купюра не просвечивалась», - рассказала продавец магазина на улице Дальней в Вологде. Она была уверена, что молодые покупатели пытаются рассчитаться с ней фальшивкой. Проверка 5-тысячной банкноты подтвердила ее подозрения.
По данным Росгвардии, бойцы изъяли поддельную купюру и задержали пару. Молодой человек и девушка так и не смогли объяснить, откуда они взяли и почему распространяют фальшивые деньги.
Сейчас полиция выясняет, каким образом фальсификат попал в оборот. Если подтвердится, что вологжане участвовали в распространении, то им грозит до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU