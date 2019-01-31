2019-01-31T12:21:18+03:00
Происшествия

Шкода и Лада Веста не поделили дорогу в Вожеге

ВАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Автомобиля были не застрахованыАвтомобиля были не застрахованыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В среду, 30 января, в поселке Вожега произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. В дорожном инциденте на перекрестке улиц Советской и Транспортной пострадал 1 человек.

В 13.40 минут 47-летний водитель «Шкоды Октавия» не уступил дорогу «Ладе Весте» под управлением 50-летнего вологжанина.

Хозяин иномарки получил множественные ушибы направлен на амбулаторное лечение, а ВАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево. Как сообщает областное управление УГИБДД, сейчас устанавливается сумма ущерба, оба автомобиля не застрахованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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