Шкода и Лада Веста не поделили дорогу в Вожеге
ВАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево
Автомобиля были не застрахованыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В среду, 30 января, в поселке Вожега произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. В дорожном инциденте на перекрестке улиц Советской и Транспортной пострадал 1 человек.
В 13.40 минут 47-летний водитель «Шкоды Октавия» не уступил дорогу «Ладе Весте» под управлением 50-летнего вологжанина.
Хозяин иномарки получил множественные ушибы направлен на амбулаторное лечение, а ВАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево. Как сообщает областное управление УГИБДД, сейчас устанавливается сумма ущерба, оба автомобиля не застрахованы.
ИСТОЧНИК KP.RU