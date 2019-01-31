2019-01-31T12:24:09+03:00
Общество

Умер экс-начальник Департамента лесного хозяйства Вологодской области

Иван Чухнин
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Умер Владимир Сипягов. В свое время он занимал пост начальника Департамента лесного комплекса. Причина смерти не называется.

Как сообщает "Премьер", Владимир Cергеевич перенес операцию, которую ему делали в Череповце.

Владимир Сипягов работал начальником Департамента лесного комплекса с 2013 по 2016 года, его руководителем был замгубернатора Николай Гуслинский. До этого работал в мэрии Череповца.

В 2016 году Владимир Сипягов ушел в отставку по собственному желанию, в это же время стали известно его вызовах в прокуратуру.

В июле 2017 года он был признан виновным в подстрекательстве к растрате и в трех эпизодах превышения должностных полномочий и приговорен к штрафу в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности на госслужбе сроком на три года.

В последнеее время работал в лесной сфере, в коммерческой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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