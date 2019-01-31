Умер экс-начальник Департамента лесного хозяйства Вологодской области
Умер Владимир Сипягов. В свое время он занимал пост начальника Департамента лесного комплекса. Причина смерти не называется.
Как сообщает "Премьер", Владимир Cергеевич перенес операцию, которую ему делали в Череповце.
Владимир Сипягов работал начальником Департамента лесного комплекса с 2013 по 2016 года, его руководителем был замгубернатора Николай Гуслинский. До этого работал в мэрии Череповца.
В 2016 году Владимир Сипягов ушел в отставку по собственному желанию, в это же время стали известно его вызовах в прокуратуру.
В июле 2017 года он был признан виновным в подстрекательстве к растрате и в трех эпизодах превышения должностных полномочий и приговорен к штрафу в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности на госслужбе сроком на три года.
В последнеее время работал в лесной сфере, в коммерческой компании.
ИСТОЧНИК KP.RU