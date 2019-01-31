Под Вологдой иномарка врезалась в фуру

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-31T11:53:37+03:00

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Накануне, 30 января, около полудня произошло лобовое столкновение. В аварии на первом километре обхода Вологды попали иномарка и большегруз. В полдень 30-летний водитель «Киа Рио» потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном АФ, под управлением 33-летнего местного жителя Тверской области.

В лобовой аварии пострадали оба шофера. По данным областного УГИБДД, характер травм на данный момент не установлен, водители были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU