На Вологодчине пополнился список льготников на оплату за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-31T09:39:57+03:00

Изменения затронут около 32 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

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Накануне, 30 января, принят законопроект о компенсации на половину затрат за вывоз твердых коммунальных отходов. Среди льготников, которые будут получать выплаты, участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны труда Вологодской области, многодетные семьи, специалисты, которые работают в сельской местности, члены семей граждан, подвергшихся воздействию радиации.

Как пояснил. председатель ЗСО Андрей Луценко, существует и другая категория граждан, для которых компенсация за ТКО до 1 января 2019 года была не предусмотрена. Для таких категорий и устанавливается мера социальной поддержки в виде компенсации за ТКО в размере 50 %. Изменения затронут около 32 тыс. получателей единовременной денежной компенсации, на ее предоставление потребуется более 70 млн рублей.

Таким образом, депутаты закрепили право всех льготников на получение компенсации за вывоз мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU