2019-01-31T09:22:06+03:00
Происшествия

За расправу с шашлыками над 19-летним ответят его приятели-череповчане

Трое человек издевались над одним и вымогали деньги
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Агрессивным череповчанам придется отвечатьАгрессивным череповчанам придется отвечатьФото: Евгения ГУСЕВА
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Криминальный пикник устроили 1,5 года назад четверо жителей Череповца. По данным областного следственного комитета СУ РФ, 26 июня приятели отдыхали на даче, а ближе к вечеру они решили устроить пикник с шашлыками и горячительным. Ночью 33-летний обвиняемый поссорился с 19-летним товарищем и ударил его обухом топора по руке, сломав палец. К собутыльнику присоединились 20-летний парень и 16-летний подросток. Втроем они продолжили избивать потерпевшего, требуя сначала отдать им миллион, а позднее более скромную сумму – 20 тысяч рублей.

Сейчас расследование уголовного дела закончено и передано в суд. Агрессивным череповчанам придется отвечать за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, насильственные действия сексуального характера и за вымогательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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