2019-01-30T17:42:08+03:00
Происшествия

В Вологде предъявлены обвинения опекунам Степана

7-летний малыш до сих пор находится в коме
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Состояние Степана по-прежнему остается тяжелымСостояние Степана по-прежнему остается тяжелымФото: Евгения ГУСЕВА
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Дело об избиении 6-летнего Степы опекунами расследуется. Напомним, что 10 августа мальчика в тяжелом состоянии привезли в Вологодскую областную детскую больницу. Врачи диагностировали у него множественные переломы и серьезные травмы головы. До сих пор ребенок находится в коме.

В ходе расследования стало известно о бездействии полиции, органов опеки, сотрудников детсада и врачей. Как следствие стало возбуждение уголовных дел о халатности со стороны сотрудников управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации города Вологды. Как отметили наши коллеги из ГородаВо, «специалист отдела Раиса Понидаевой просто занималась подделкой документов, изготавливая фиктивные акты о выходах на квартиру, где жил Степан».

Также обвинения предъявлены опекунам, избивавшим ребенка: Юлии Блохиной - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, оставление его в опасности и вместе с супругом Евгением – истязание малолетнего в составе группы лиц.

Сейчас состояние Степана по-прежнему остается тяжелым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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