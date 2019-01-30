В Череповце «минирование» школ не подтвердилось
Сейчас сотрудники спецслужб проверяют смс-сообщение о готовящемся «минировании» учебных заведений. Ложная информация поступила около 10 часов утра на электронную почту различных ведомств. По ударом оказались все школы и ТЦ «Северо-Западный»
По данным Елены Авдеевой, мэра Череповца, из ТЦ было эвакуировано 25 сотрудников: «Такая же рассылка есть и по Вологде. Ситуация полностью под контролем, сотрудниками УМВД по Череповцу осуществляются все необходимые мероприятия. По торговому центру сейчас завершаются проверочные мероприятия, обследование ТЦ. В течение дня все школы без эвакуации будут также обследованы. Панике поддаваться не нужно. Все необходимые мероприятия проводятся оперативно».
Сейчас городские спецслужбы проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU