За резиновый коврик череповчанину грозит до 2 лет тюрьмы
Дорогой резиновый коврик унес неизвестный молодой человек из ТЦ «Макси» на улице Архангельской в Череповце. Стоимость не купленного товара – 9 тысяч рублей. Злоумышленника нашел участковый. Как сообщает пресс-служба УМВД области, сотрудник полиции нашел подростка, когда опросил свидетелей ЧП. Они подтвердили, что к криминалу причастен 20-летний череповчанин и – составили описание.
Также на место выехала опергруппа и просмотрела записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент кражи. 20-летний парень повинился и рассказал, что был пьян и происшествия не помнит.
Теперь ему грозит за кражу резинового коврика до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU