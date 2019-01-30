За резиновый коврик череповчанину грозит до 2 лет тюрьмы

30 Янв. 16:54 2019-01-31T08:44:00+03:00

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Дорогой резиновый коврик унес неизвестный молодой человек из ТЦ «Макси» на улице Архангельской в Череповце. Стоимость не купленного товара – 9 тысяч рублей. Злоумышленника нашел участковый. Как сообщает пресс-служба УМВД области, сотрудник полиции нашел подростка, когда опросил свидетелей ЧП. Они подтвердили, что к криминалу причастен 20-летний череповчанин и – составили описание.

Также на место выехала опергруппа и просмотрела записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент кражи. 20-летний парень повинился и рассказал, что был пьян и происшествия не помнит.

Теперь ему грозит за кражу резинового коврика до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU