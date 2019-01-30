5-летний мальчик стал жертвой невменяемого вологодского педофила
Мужчина направлен на принудительное лечениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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26-летний вологжанин наказан за надругательством над ребенком. По данным следствия, летом прошлого года мужчина заманил 5-летнего мальчика в сарай и «совершил с ребенком непристойные действия сексуального характера». Однако наказать педофила так и не удалось.
Как показала судебно-медицинская экспертиза, озабоченный мужчина оказался невменяемым. Поэтому он не мог руководить своими действиями и осознавать опасность от них.
По решению суда, его поместили на лечение в психиатрическую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU