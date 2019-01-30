2019-01-30T16:30:56+03:00
Происшествия

5-летний мальчик стал жертвой невменяемого вологодского педофила

АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Мужчина направлен на принудительное лечениеМужчина направлен на принудительное лечениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

26-летний вологжанин наказан за надругательством над ребенком. По данным следствия, летом прошлого года мужчина заманил 5-летнего мальчика в сарай и «совершил с ребенком непристойные действия сексуального характера». Однако наказать педофила так и не удалось.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, озабоченный мужчина оказался невменяемым. Поэтому он не мог руководить своими действиями и осознавать опасность от них.

По решению суда, его поместили на лечение в психиатрическую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде предъявлены обвинения опекунам Степана
В Череповце «минирование» школ не подтвердилось
За резиновый коврик череповчанину грозит до 2 лет тюрьмы
Молодой череповчанин попал под машину на «зебре»
Вологжанка проучила гражданского мужа за долги по алиментам
Незастрахованный БМВ сгорел в Вологде
По Вологде прокатилась волна "минирований"
Целый воз бревен раскатился по трассе под Вытегрой
Из 42-й школы в Вологде срочно эвакуировали детей
В Вологде требуются доноры I, II и III группы
Две трети браков На Вологодчине заканчиваются разводом
Защита Николая Гуслинского настаивает на его невиновности
Сын угрожал матери ножом - вёл до магазина для покупки ему нового унитаза
Череповчанин дал в долг другу деньги из кассы салона сотовой связи
Череповчан задерживают за излишнюю улыбчивость
Вологжанка-почтальонка присвоила 120 тысяч рублей
В Череповце арестовали за долги 11 автомобилей
16-летний школьник погиб под Вологдой от удара током
Пьяный матерщинник испугал работников череповецкой заправки
Полуторогодовалый малыш сломал руку в частном детском садике Вологды
Курильщик получил ожоги в вологодской квартире