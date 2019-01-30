Молодой череповчанин попал под машину на «зебре»
Он шел по нерегулируемому пешеходному переходу
Пострадавший получил множественные ушибыФото: Сергей ГАПОН
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Сегодня в аварии пострадал 26-летний череповчанин, он переходил проезжую часть на Северном шоссе близ 53 дома около полседьмого утра. В это время 37-летний водитель «Дэу Нексии» сбил молодого человека, потерял управление и выехал на «встречку». Здесь он получил лобовой удар от «Пежо 406», за рулем которого находился 43-летний мужчина.
В результате ДТП у пешехода диагностировали ушиб мягких тканей и бедра.
ИСТОЧНИК KP.RU