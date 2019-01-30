Молодой череповчанин попал под машину на «зебре»

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-30T14:06:19+03:00

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Сегодня в аварии пострадал 26-летний череповчанин, он переходил проезжую часть на Северном шоссе близ 53 дома около полседьмого утра. В это время 37-летний водитель «Дэу Нексии» сбил молодого человека, потерял управление и выехал на «встречку». Здесь он получил лобовой удар от «Пежо 406», за рулем которого находился 43-летний мужчина.

В результате ДТП у пешехода диагностировали ушиб мягких тканей и бедра.

ИСТОЧНИК KP.RU