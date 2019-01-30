Вологжанка проучила гражданского мужа за долги по алиментам

СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-30T13:38:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Мама из Вытегорского района выдала приставам своего гражданского мужа. Он накопил долг перед ребенком около 380 тысяч рублей и находился в розыске. Женщина пришла в отдел судебных приставов с фразой: «Сколько можно сидеть на моей шее», и рассказала, что неплательщик опять живет у него. В итоге суд назначил ему около 100 часов обязательных работ.

Как сообщили в УФССП России по Вологодской области, больше 1,5 миллионов накопили двое жителей Бабушкинского района на содержание своих детей. В рамках исполнительных производств на обоих должников за неуплату средств на содержание детей составлены протоколы. В этот же день состоялся суд, в итоге мужчинам назначили 60 и 40 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU