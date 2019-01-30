Незастрахованный БМВ сгорел в Вологде
Возгорание произошло из-за неисправной электропроводки
Автомобиль был не застрахованФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Накануне, 29 января, около полдесятого утра сигнал о ЧП на улице Михаила Поповича поступил на диспетчерский пульт МЧС. У дома № 24А загорелся дорогостоящий BMW 5020 I, автомобиль 36-летний хозяин иномарки смог потушить еще до прибытия пожарной команды. В итоге удалось спасти машину, стоимостью около полумиллиона рублей.
Огонь повредил правое заднее крыло, колесо и багажник, стоимость ремонта примерно составит 50 тысяч рублей.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU