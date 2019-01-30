2019-01-30T13:13:25+03:00
Происшествия

Незастрахованный БМВ сгорел в Вологде

Возгорание произошло из-за неисправной электропроводки
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Автомобиль был не застрахованАвтомобиль был не застрахованФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Накануне, 29 января, около полдесятого утра сигнал о ЧП на улице Михаила Поповича поступил на диспетчерский пульт МЧС. У дома № 24А загорелся дорогостоящий BMW 5020 I, автомобиль 36-летний хозяин иномарки смог потушить еще до прибытия пожарной команды. В итоге удалось спасти машину, стоимостью около полумиллиона рублей.

Огонь повредил правое заднее крыло, колесо и багажник, стоимость ремонта примерно составит 50 тысяч рублей.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой череповчанин попал под машину на «зебре»
Вологжанка проучила гражданского мужа за долги по алиментам
По Вологде прокатилась волна "минирований"
Целый воз бревен раскатился по трассе под Вытегрой
Из 42-й школы в Вологде срочно эвакуировали детей
В Вологде требуются доноры I, II и III группы
Две трети браков На Вологодчине заканчиваются разводом
Защита Николая Гуслинского настаивает на его невиновности
Сын угрожал матери ножом - вёл до магазина для покупки ему нового унитаза
Череповчанин дал в долг другу деньги из кассы салона сотовой связи
Череповчан задерживают за излишнюю улыбчивость
Вологжанка-почтальонка присвоила 120 тысяч рублей
В Череповце арестовали за долги 11 автомобилей
16-летний школьник погиб под Вологдой от удара током
Пьяный матерщинник испугал работников череповецкой заправки
Полуторогодовалый малыш сломал руку в частном детском садике Вологды
Курильщик получил ожоги в вологодской квартире