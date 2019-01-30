2019-01-30T12:45:58+03:00
Происшествия

По Вологде прокатилась волна "минирований"

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В Вологде массово "заминировали" школы.

Эвакуированы были ученики школ № 42, 1, 5, 13, 14, 28, 30, 37, 41. В эти школы по электронной почте поступила информация о минировании учебных заведений.

Часть детей распущены по домам, часть направлены в ближайшие здания.

В некоторых школах после проверки спецслужб вновь начат учебный процесс.

Как сообщает управление образования Вологды, угрозы пришли на электронную почту. Дети были выведены из школ, было дано время одеться. Учебный процесс может начаться только после поверки здания спецслужбами. Поэтому в большинстве случаев детей отпустили домой.

Поступила информация о минировании ТЦ"РИО".

Волна "минирований" прокатилась и по Череповцу.

Оперативно отреагировала на это мэр Череповца Елена Авдеева. Она подтвердила СМИ, что в городе метеллургов «заминированы» все общеобразовательные школы и торговый центр «Северо-Западный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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