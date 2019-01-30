2019-01-30T12:19:37+03:00
Происшествия

Целый воз бревен раскатился по трассе под Вытегрой

Иван Чухнин
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На трассе перевернулся лесовоз. ДТП случилось во вторник, 29 января, в Вытегорском районе.

В 13 часов на 39 километре дороги Лодейное Поле – Вытегра случилось ЧП. Как сообщает областная ГИБДД, 31-летний житель Санкт-Петербурга за рулем «Volvo» с прицепом не справился с управлением. Фура опрокинулась на проезжую часть, бревна раскатились по трассе. К счастью, в тот момент по ней никто не ехал.

Шофер отправлен на амбулаторное лечение, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.

Подобное ЧП произошло 29 января, в 19:10 на 196 километре дороги Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг в Великоустюгском районе.

Там у МАЗа с полуприцепом во время движения заблокировались задние колеса. Автомобиль опрокинулся на бок, бревна вывались из кузова в кювет.

Водитель получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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