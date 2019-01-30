Целый воз бревен раскатился по трассе под Вытегрой
На трассе перевернулся лесовоз. ДТП случилось во вторник, 29 января, в Вытегорском районе.
В 13 часов на 39 километре дороги Лодейное Поле – Вытегра случилось ЧП. Как сообщает областная ГИБДД, 31-летний житель Санкт-Петербурга за рулем «Volvo» с прицепом не справился с управлением. Фура опрокинулась на проезжую часть, бревна раскатились по трассе. К счастью, в тот момент по ней никто не ехал.
Шофер отправлен на амбулаторное лечение, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.
Подобное ЧП произошло 29 января, в 19:10 на 196 километре дороги Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг в Великоустюгском районе.
Там у МАЗа с полуприцепом во время движения заблокировались задние колеса. Автомобиль опрокинулся на бок, бревна вывались из кузова в кювет.
Водитель получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU