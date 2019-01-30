Из 42-й школы в Вологде срочно эвакуировали детей
Возможно, учебное заведение подверглось угрозам телефонного террориста. Как сообщили коллеги на портале «ГородВо» мама одного из учеников Ирина рассказала, что 30 января утром ей позвонила классная руководительница сына, который учится в начальной школе на улице Северной.
По словам педагога, в школе объявлена тревога. Детей эвакуировали. Младшим классам позволили одеться и перевели в соседние детские сады. Портфели дети оставили в школе. Старшеклассников распустили по домам.
Школьники успели отучиться один урок. Родителей младшеклассников обзванивают педагоги, чтобы забрали детей.
Буквально только что стало известно, что из соседней школы № 14 детей также отпустили по домам.
По словам очевидцы, в здании школы № 42 работают кинологи с собаками.
Официальные представители экстренных служб пока не дают комментариев даже по факту — что это — учения или последствия телефонного терроризма.
ИСТОЧНИК KP.RU