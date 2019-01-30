2019-01-30T12:42:29+03:00
Происшествия

Из 42-й школы в Вологде срочно эвакуировали детей

На месте ЧП работают кинологи с собаками
Александр Крок
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фото Олег Георгадзефото Олег Георгадзе
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Возможно, учебное заведение подверглось угрозам телефонного террориста. Как сообщили коллеги на портале «ГородВо» мама одного из учеников Ирина рассказала, что 30 января утром ей позвонила классная руководительница сына, который учится в начальной школе на улице Северной.

По словам педагога, в школе объявлена тревога. Детей эвакуировали. Младшим классам позволили одеться и перевели в соседние детские сады. Портфели дети оставили в школе. Старшеклассников распустили по домам.

Школьники успели отучиться один урок. Родителей младшеклассников обзванивают педагоги, чтобы забрали детей.

Буквально только что стало известно, что из соседней школы № 14 детей также отпустили по домам.

По словам очевидцы, в здании школы № 42 работают кинологи с собаками.

Официальные представители экстренных служб пока не дают комментариев даже по факту — что это — учения или последствия телефонного терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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