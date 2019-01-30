В Вологде требуются доноры I, II и III группы
Добровольцев ждут на станции переливания крови
Стать донором может только человек в возрасте от 18 летФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
На Вологодской областной станции переливания требуются люди с I положительной, II и III отрицательной группы крови. Срочно необходимо изготовить эритроцитную взвесь из указанных групп крови.
Напомним, что 23 января прошла акция, на которой совершеннолетние рабочие оптико-механического завода сдали около 30 литров крови.
Вологогжанам, желающими стать донорами, необходимо подойти с 08.00 до 13.00 часов дня на ул. Ветошкина, 55. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. За сутки до сдачи крови нужно исключить жирную пищу и за 48 часов - алкоголь.
Стать донором может только человек в возрасте от 18 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU