Две трети браков На Вологодчине заканчиваются разводом
По сравнению с прошлым годом пары стали еще чаще разводиться
Количество разводов выросло до 64%Фото: Тимур ХАНОВ
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Разводов в Вологодской области становится больше, об этом говорит статистика опубликованная за прошлый год. Специалисты Вологдастата подсчитали, что в прошлом году молодые пары заключили 6264 брака, а разорвали зарегистрированные отношения 4010 семей. Таким образом, два из трех браков оказались официально расторгнутыми.
При этом, количество разводов на Вологодчине растет. Если в 2017 году 60% разводов пришлось на общее число браков, то в 2018 году эта цифра выросла до 64%.
ИСТОЧНИК KP.RU