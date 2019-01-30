Две трети браков На Вологодчине заканчиваются разводом

СЕГОДНЯ 09:43 2019-01-30T09:43:49+03:00

По сравнению с прошлым годом пары стали еще чаще разводиться

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Разводов в Вологодской области становится больше, об этом говорит статистика опубликованная за прошлый год. Специалисты Вологдастата подсчитали, что в прошлом году молодые пары заключили 6264 брака, а разорвали зарегистрированные отношения 4010 семей. Таким образом, два из трех браков оказались официально расторгнутыми.

При этом, количество разводов на Вологодчине растет. Если в 2017 году 60% разводов пришлось на общее число браков, то в 2018 году эта цифра выросла до 64%.

ИСТОЧНИК KP.RU