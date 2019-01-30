2019-01-30T09:49:15+03:00
Происшествия

Защита Николая Гуслинского настаивает на его невиновности

Государство может недополучить 85 миллионов рублей штрафа
Иван Чухнин
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Бывший заместитель губернатора Вологодской области Николай Гуслинский обжалует приговор в областном суде. Городским судом он признан виновным в получении взятки как должностным лицом в особо крупном размере.

Согласно решению суда он получил взятку - почти 17миллионов рублей. Ему было назначено наказание - 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф - 84 748 995 рублей.

В качестве предмета взятки у Гуслинского были конфискованы в доход государства: машина «БМВ Х3», гаражный бокс с кессоном, находящийся во дворе жилого дома на Гоголя в Вологде, предметы мебели, интерьера и бытовая техника в квартире на Гоголя и в жилом доме и строениях, расположенных в деревне Желвачево Вытегорского района.

Кроме того, с Гуслинского были взысканы в доход федерации в счет конфискации имущества в эквиваленте стоимости трехкомнатной квартиры и услуг имущественного характера, полученных им в результате совершения преступления, денежные средства в размере 15 310 128 рублей, пишет объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В обеспечение исполнения приговора было обращено взыскание на земельный участок в Вологодский районе, средства на банковских счетах и другое принадлежащее Гуслинскому имущество с сохранением ареста на него до исполнения приговора в части его конфискации.

Судом был сохранен арест на гаражный бокс во дворе дома на Гоголя в Вологде до исполнения приговора в части его конфискации, а также на трехкомнатную квартиру до исполнения приговора в части уплаты штрафа.

Однако сторона защиты настаивает на невиновности осужденного Гуслинского и просит об отмене приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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