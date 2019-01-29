Сын угрожал матери ножом - вёл до магазина для покупки ему нового унитаза

СЕГОДНЯ 19:16 2019-01-29T19:16:35+03:00

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Пьяный мужчина, находясь в доме родителей - поселок Суда под Череповцом - вымогал у матери покупку нового унитаза и банки краски. Женщина восприняла его угрозы только когда он начал громить ее имущество, а потом махать ножом. Все дорогу сын вел мать под страхом зарезать ее - в магазине женщине пришлось купить сантехнику на 3600 рублей и краску за 205.

Мужчину задержали, вину он признал и Череповецкий районный суд назначил череповчанину ограничение свободы на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU