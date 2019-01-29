Череповчанин дал в долг другу деньги из кассы салона сотовой связи

СЕГОДНЯ 17:42 2019-01-29T17:42:39+03:00

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Управляющие салоном сотовой связи обратились в полицию с заявлением об исчезновении крупной суммы денег - во время ревизии в кассе недосчитались 120 тысяч рублей. Оперативники быстро выяснили, что 30-летний кассир взял деньги себе. Молодой человек признался, что у его друга возникли проблемы - он хотел заработать на ставках на спорт, предложил дать ему денег взаймы, а потом кутить на проценты. Мужчина согласился на заманчивое предложение и просто взял деньги из кассы.

Теперь на него заведено уголовное дело, грозит до 2 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU