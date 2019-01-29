Череповчан задерживают за излишнюю улыбчивость
Патрульно-постовая служба Череповца задержала мужчину в Индустриальном районе: он подозрительно двигался, улыбался и не отвечал на вопросы. Полицейские заподозрили, что череповчанин находится под воздействием наркотиков, его доставили в отделение.
Под наблюдением понятых у 22-летнего парня изъяли 2,5 грамма наркотического синтетического вещества. На него завели уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере".
Другого 24-летнего череповчанина остановили патрульные на улице Гагарина ночью - он копошился у кустов рядом с подъездом. При нем обнаружили пластилиновый шарик с белым веществом внутри - синтетический наркотик, весом 1,9 грамм. Мужчина уже сидит за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU