2019-01-29T17:09:46+03:00
Происшествия

Череповчан задерживают за излишнюю улыбчивость

Один молодой человек шел под двору чуть приседая и широко улыбаясь, другой шарил по кустам ночью
Евдокия САХАРОВА
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Патрульно-постовая служба Череповца задержала мужчину в Индустриальном районе: он подозрительно двигался, улыбался и не отвечал на вопросы. Полицейские заподозрили, что череповчанин находится под воздействием наркотиков, его доставили в отделение.

Под наблюдением понятых у 22-летнего парня изъяли 2,5 грамма наркотического синтетического вещества. На него завели уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере".

Другого 24-летнего череповчанина остановили патрульные на улице Гагарина ночью - он копошился у кустов рядом с подъездом. При нем обнаружили пластилиновый шарик с белым веществом внутри - синтетический наркотик, весом 1,9 грамм. Мужчина уже сидит за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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