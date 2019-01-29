Вологжанка-почтальонка присвоила 120 тысяч рублей
32-летняя жительница Грязовецкого района присвоила себе деньги от реализации товаров, продаваемых на почте
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МВД России по Грязовецкому району расследуют дело о хищении: работница почты с октября прошлого года по январь 2019 присваивала себе чужи деньги. Факт кражи вскрылся в ходе ведомственной ревизии. Деньги от реализации товаров вносились в кассу в неполном объеме - недосчитались 120 000 рублей. В полицию поступило заявление от ФГУП "Почта России". На данный момент ведется следствие, заведено уголовное дело.